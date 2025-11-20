Jeiziel de Oliveira Rosa e Ana Paula da Silva Barreto foram alvos da Operação Cifra Vermelha, realizada pelo Gaeco (Reprodução/TV Anhanguera)\nO casal goiano, Jeiziel de Oliveira Rosa e Ana Paula da Silva Barreto, suspeito de movimentar dinheiro do Comando Vermelho está foragido, segundo o Ministério Público de Goiás. O casal foi um dos alvos da Operação Cifra Vermelha, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na última terça-feira (18).\nDe acordo com as investigações, o casal exerce a função de liderança do núcleo financeiro da facção, valendo-se, inclusive, de contas bancárias abertas em nome dos próprios filhos adolescentes, de 12 e 14 anos de idade, para movimentar e ocultar quantias depositadas por traficantes ligados ao Comando Vermelho em Goiás.\nDe acordo com o integrante do Gaeco Marcelo Amaral Borges, as empresas usadas no esquema tinham objetos sociais amplos, o que facilitava a ocultação dos valores ilícitos oriundos especialmente do tráfico de drogas. O caso corre em segredo de Justiça, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do casal investigado pelo MP.