Casal foi preso em flagrante após corpo da vítima ser encontrado enterrado no quintal da residência dos suspeitos; investigação aponta que menina foi morta a pauladas e teve o pescoço cortado (Divulgação/PM e Reprodução/Instagram Beatryz Emelly)\nO casal que matou a adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, cometeu o crime após ela ter sido “mal-educada” com o tio de consideração, em Britânia, no oeste goiano, segundo a polícia. Ao POPULAR, o delegado Wiliam Caio declarou que a esposa do suspeito incentivou o crime.\nO autor afirma que a menina teria sido grossa com ele, mal-educada. Então, ele pegou um pedaço de madeira que estava atrás da porta da sala e deu uma madeirada na cabeça dela. Ela caiu. Aí ele conta que a esposa falou: ‘Essa menina está precisando de um corretivo mesmo, pode bater mais’. Ele pegou e deu mais duas”, contou o investigador.