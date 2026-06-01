Um casal morreu em um acidente na BR-153, em Rialma, na região central de Goiás. Conforme informações dos Bombeiros, o acidente envolveu um ônibus e um veículo de passeio. O casal foi encontrado pela corporação preso às ferragens do carro sem vida.\nO acidente aconteceu na madrugada deste domingo (31), por volta das 2h47. Nas redes sociais, a Prefeitura de Ipiranga de Goiás, cidade onde o casal morava, publicou uma nota de pesar lamentando a morte.\nA Prefeitura de Ipiranga de Goiás manifesta profundo pesar pelo falecimento de Wesley e Cássia, vítimas de um trágico acidente. Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com eles”, escreveu.\nHomem morre em trecho conhecido como 'curva da morte' em acidente envolvendo caminhão, na GO-139