Lourdes Eduardo da Costa e Sebastião Rodrigues da Silva (Instagram / Grupo Divina Luz)\nUm casal identificado como Lourdes Eduardo da Costa, de 48 anos, e Sebastião Rodrigues da Silva, de 55, morreu em um acidente na GO-080, em Goianésia, na região central de Goiás. Conforme informações repassadas à família, a colisão entre os dois carros ocorreu quando o casal tentava entrar na chácara onde mora próximo ao local.\nO acidente aconteceu por volta das 18h30 desta terça-feira (19), na zona rural da cidade, sentido Barro Alto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender um grave acidente de trânsito na rodovia envolvendo um VW Gol e um Jeep Compass. No Gol estavam Lourdes e Sebastião.\nLourdes morreu ainda no local e ficou presa às ferragens, segundo os militares. Já Sebastião, que conduzia o veículo, sofreu múltiplos ferimentos e foi socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Contudo, ele não resistiu e foi a óbito durante o atendimento.