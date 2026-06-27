Um casal do interior do Ceará morreu após o carro em que estavam cair no mar, na Barra da Tijuca, no Rio, na noite de quarta-feira (24). Eles voltavam de um bar após assistir ao jogo do Brasil pela Copa.\nCarro ficou submerso. Maria Cecília Ribeiro Sampaio e Jailton Rodrigues da Silva morreram após a caminhonete em que estavam sair da pista sobre o viaduto da Joatinga, na Barra da Tijuca, e cair no Canal da Joatinga.\nJailton morreu no local, segundo informações da Polícia Civil. Maria Cecília foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas morreu na manhã desta sexta-feira (26).\nVítimas estavam presas dentro do veículo submerso. Por isso, o resgate, feito ainda durante a noite, foi dificultado, segundo relatos de testemunhas e socorristas.\nCasal tinha assistido ao jogo do Brasil contra a Escócia em um bar. Ainda segundo relatos de familiares, Jailton estava indo deixar Maria Cecilia em casa, no bairro Itanhangá, onde ela vivia com familiares.