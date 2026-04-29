-POP_ARRAIA_290426 (1.3403923)\nUm casal pescou uma arraia gigante no Rio Araguaia, em São José dos Bandeirantes, no distrito de Nova Crixás, na região norte de Goiás (assista ao vídeo acima). O fato aconteceu no último domingo (26).\nNas imagens, o guia de pesca que acompanhava o casal afirma que a arraia pesava mais de 50 quilos. À TV Anhanguera, o guia disse que o animal tinha em média 1,30 metro de comprimento.\nNossa pescadora aqui, em São José dos Bandeirantes. A dona Eliete fisgou uma enorme arraia, olha o tamanho dela. Pesa mais de 50 quilos. O esposo dela está aqui junto com ela, dando apoio moral para a pescadora” afirma na gravação.\nO que é a arraia?\nAs arraias de água doce são peixes cartilaginosos e que só existem na América do Sul. As arraias são peixes cartilaginosos, ou seja, possuem um esqueleto constituído por cartilagem, assim como os tubarões, e existem espécies marinhas e espécies de água-doce.