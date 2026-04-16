-PEIXE_ARAGUAIA (1.3398543)\nUm casal preparava o almoço quando pescou um peixe piraíba de quase 2 metros no Rio Araguaia, que passa por Aruanã. Segundo o turista Paulo Antônio, o arroz chegou a ser derrubado quando o peixe mordeu a isca. A refeição foi imediatamente interrompida para que a captura fosse realizada. Apesar de estar na hora do almoço, o peixe precisou ser devolvido ao rio logo após o registro, devido às normas de preservação ambiental.\nA captura do peixe aconteceu na segunda-feira (13). O casal Paulo Antônio e Lorraine Mendes estavam em pausa para o almoço durante uma pescaria quando os instantes se transformaram em 40 minutos e na conquista de um peixe “troféu”, que tem 1,8 metros e pesa 80 quilos.\nOs 40 minutos foram intensos, porque havia resistência de o animal ser vendido, mas o casal estava preparado. De acordo com Paulo, a empreitada dependeu de técnica e auxílio profissional. Além disso, ele contou que estava no lugar certo, com a linha posicionada e o controle total do barco.