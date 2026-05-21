-copa_casal_goiania.mp4 (1.3412746)\nHá sete décadas, o cenário era bem diferente: estradas de terra, o som dos cascos batendo no chão e o início de uma história que desafiaria o tempo. O que começou com um namoro de juventude, selado em uma montaria pelas paisagens do interior, transformou-se em uma parceria de vida que será celebrada neste domingo (24), o marco de 70 anos de união de João Ferreira Adorno Filho, de 92 anos, e Lurdes Alves Adorno, de 86. O casal de primos que se apaixonou ainda na juventude cresceu nas fazendas de Mossâmedes, na região Oeste de Goiás, e atualmente vive em Goiânia.\nMas engana-se quem pensa que a rotina do casal é marcada apenas pela tranquilidade. Enquanto muitos aproveitam a maturidade para o repouso, este casal goiano, cuja energia contagia a família, já está com os preparativos para acompanhar a sua 20ª Copa do Mundo juntos. A empresária e também neta do casal, Fernanda Alves, de 40 anos, confidenciou ao POPULAR que o mundial de futebol masculino tem um significado muito importante para a família, e 'é época de reunir, torcer, gritar, pular'.