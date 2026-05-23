-violão_casal_sete.mp4 (1.3412743)\nPrestes a completar 70 anos de união neste domingo (24), o casal João Ferreira Adorno Filho, de 92 anos, e Lurdes Alves Adorno, de 86, compartilha uma trajetória marcada pelo amor e pela paixão pelo futebol. Os dois, que são primos e se apaixonaram na juventude enquanto cresciam nas fazendas de Mossâmedes, no Oeste goiano, revelaram ao POPULAR que a Copa do Mundo é uma tradição familiar. Atualmente vivendo em Goiânia, o casal se prepara para celebrar a sua 20ª edição do torneio.\nPara João e Lurdes, a Copa do Mundo é muito mais que futebol: é o momento perfeito para reunir toda a família e celebrar. Entre tantas edições acompanhadas ao longo das sete décadas juntos, o casal destaca a de 1962 como a mais marcante de suas vidas.\nA Copa do Mundo tem muitas histórias, desde a época do rádio a pilha, TV preto e branco, torcendo também para a antena colaborar e não tirar a TV do ar (risos). A copa de 1962 foi a mais marcante e até hoje tem na memória os dribles com a finalização de gols que o Mané Garrincha decidiu a vitória do Brasil contra o Chile. O Pelé machucou, mas o Garrincha foi e garantiu a vitória', contou o casal.