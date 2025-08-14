-operação_cota_marcada.mp4 (1.3299963)\nUm casal suspeito de integrar um grupo que movimentou R$ 20 milhões com rifas ilegais foi preso, em Porangatu, na região norte do estado. Segundo a polícia, a quadrilha teve um lucro estimado em R$ 12 milhões. Foram apreendidos uma arma de fogo, uma caminhonete e uma moto aquática. A operação aconteceu nesta quarta-feira (13) na casa dos suspeitos.\nO POPULAR não encontrou a defesa dos suspeitos, pois até a finalização da matéria os nomes não foram divulgados.\nO principal suspeito investigado era quem comandava o esquema, informou a polícia. Foi constatado que a atividade não possuía qualquer regularização ou autorização legal, tratando-se de uma operação clandestina.\nInvestigados responderão por crimes contra a economia popular, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes tributários (Divulgação/ Polícia Civil)