Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira completaria 15 anos na próxima segunda-feira; tio de consideração e a esposa foram presos em flagrante pelo crime cometido em Britânia (Reprodução/Instagram Beatryz Emelly)\nO casal suspeito de matar a adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, demonstrou 'bastante frieza' após o crime. Ao POPULAR, o delegado Wiliam Caio disse que o casal não demonstrou nenhum tipo de arrependimento.\nO Paulo afirmou de maneira bem convicta quando eu perguntei para ele: ‘E aí, cara, você se arrependeu do que você fez?’. ‘Ah, não me arrependi não, porque agora já está feito, né?’. Falou desse jeito e, assim, extremamente frio, não demonstrou nenhum tipo de emoção, de arrependimento e não chorou”, disse o delegado.\n“A frieza dele é tão grande que ele tinha saído normalmente para pegar um serviço de pedreiro e aí foi surpreendido lá no local e conduzido. Além disso, a esposa também bastante fria. Não demonstrou emoção em momento nenhum. Quando foi custodiada, quando foi presa, ela sequer perguntou o que teria acontecido com a menina, o que ele teria feito com a menina”, completou William Caio.