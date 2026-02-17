Jeiziel de Oliveira Rosa e Ana Paula da Silva Barreto foram alvos da Operação Cifra Vermelha, realizada pelo Gaeco (Reprodução/TV Anhanguera)\nO casal goiano suspeito de movimentar dinheiro do Comando Vermelho foi preso em flagrante com documentos falsos em Goiás. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Ana Paula da Silva Barreto e Jeiziel de Oliveira Rosa, que eram considerados foragidos e alvos da Operação Cifra Vermelha desde 2025, tiveram a prisão convertida em preventiva no último sábado (14), após audiência de custódia.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta matéria. A reportagem também procurou a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e a Polícia Civil de Goiás (PCGO) para saber mais sobre a prisão, mas não obteve retorno.