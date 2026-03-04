-VÍDEO: Casas e creche ficam alagadas após forte chuva em Posse; vídeo (1.3381723)\nA forte chuva que atingiu Posse, no nordeste de Goiás, na tarde de terça-feira (3), alagou casas e invadiu salas da Creche Gotinha Mágica, no setor Mãe Bela, atingindo colchões, mesas, carteiras e materiais escolares. Ao todo, 94 crianças, com idades entre 1 e 3 anos, estavam na unidade no momento do alagamento, conforme informou o secretário municipal de Educação, Márcio Victor Gonçalves. As imagens foram divulgadas pela TV Anhanguera.\nAo POPULAR, Márcio Victor contou que ninguém ficou ferido. “Os bombeiros atuaram apenas com a evacuação das salas”, disse. Além do alagamento, houve um curto-circuito na rede elétrica da unidade.\nO Corpo de Bombeiros informou que a equipe da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar iniciou a retirada das crianças com apoio de pais e professoras. Os alunos foram levados em um ônibus escolar para a Escola Maria Leite.