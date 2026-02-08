-VÍDEO: Casas que custam quase R$ 20 milhões chamam a atenção em Rio Verde (1.3371743)\nUma casa avaliada em R$ 18 milhões virou assunto nas redes sociais e colocou o mercado imobiliário de luxo de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, no centro das atenções. O vídeo que apresenta os detalhes da mansão ultrapassou 11 milhões de visualizações no TikTok e foi replicado no Instagram, onde também viralizou. A publicação despertou curiosidade sobre o valor e os diferenciais do imóvel e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados de internautas impressionados com o padrão da residência.\nA corretora Tatiane Aline, responsável pela apresentação do imóvel no vídeo, explica que a repercussão acompanha o interesse do público em entender o que justifica o preço milionário. Segundo ela, a casa foi construída por um investidor do mercado imobiliário com a proposta de ser uma das mais sofisticadas do condomínio e nunca chegou a ser habitada. O imóvel foi entregue há pouco mais de um ano e está disponível para venda desde então.