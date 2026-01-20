Um caseiro identificado como Moisés Lima de Abreu, de 57 anos, foi morto a facadas durante um roubo em uma fazenda de Iporá, no oeste goiano. A esposa dele foi amarrada durante a ação dos criminosos. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO crime aconteceu na noite de segunda-feira (19), nas proximidades da ponte sobre o Rio Caiapó. De acordo com a Polícia Civil (PC), os autores invadiram a fazenda, mas quando o caseiro notou a presença deles, reagiu.\nO trabalhador então entrou em luta corporal com os criminosos, ocasião em que foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. Depois, os ladrões amarraram a esposa dele, roubaram cerca de R$ 1,3 mil e fugiram do local, segundo as investigações.\nAssalto em fazenda do prefeito de Anápolis deixa caseiro e família feridos\nFilhos, corretor e caseiros são presos por participar da morte de fazendeiro bilionário para conseguir herança, diz PC