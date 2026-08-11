Investigação aponta que fazendeiro de 66 anos foi morto após descobrir furto no local (Arquivo pessoal/Pedro Henrique da Silva e Reprodução/TV Anhanguera)\nO caseiro André de Oliveira Souza suspeito de matar o fazendeiro Cleuber Parreira da Silva, de 66 anos, e colocar fogo no corpo dele dentro de uma caminhonete, teria cometido o crime após ser flagrado furtando gado, segundo o delegado responsável pelo crime. O corpo de Cleuber foi encontrado carbonizado dentro da carroceria da caminhonete, em uma área rural da região de Brazabrantes.\nA linha investigativa está indo na questão de furto de gado. Há informações preliminares que a vítima teria flagrado o autor furtando gado. Com receio de ser pego, de ser denunciado, ele acabou vitimando”, disse o delegado Thiago Escandolhero Martinho em entrevista à TV Anhanguera.