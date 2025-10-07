Janildo Silva e Amélia Vitória. (Reprodução/Polícia Civil)\nJanildo Silva Magalhães foi condenado a 48 anos e 6 meses de prisão pelo sequestro, estupro e assassinato da adolescente Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (7), no Fórum Central de Aparecida de Goiânia, e terminou com a condenação máxima prevista pelos crimes cometidos.\nAo POPULAR, a defesa de Janildo afirmou que vai recorrer da sentença e que tem um laudo oficial que comprovaria que, na época do crime, o homem tinha capacidade mental parcialmente comprometida.\nO Tribunal entendeu que Janildo agiu de forma consciente e premeditada, com intenção de matar Amélia, sendo culpado por quatro crimes distintos: sequestro, estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Justiça aplicou a pena total de 48 anos e 6 meses de reclusão.