Familiares de Amélia reunidos para acompanhar o julgamento. (Isadora Sátira/O Popular)\nA mãe da adolescente Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, que foi sequestrada, abusada e morta por Janildo Silva Magalhães em 2023, pede por justiça e acredita que o acusado terá pena máxima. Ao POPULAR, Cristina Moreira de Oliveira relatou que os dois anos de espera pelo julgamento, que acontece nesta terça-feira (7) no Fórum Central de Aparecida de Goiânia, foram bem complicados.\nEspero que ele seja condenado o máximo possível, por muitos anos. Ansiedade para que ele seja condenado”, disse.\nEm entrevista à reportagem, a tia da adolescente, Cristiane Moreira de Oliveira, revelou que o que mais dói durante o julgamento é ter que relembrar tudo que aconteceu com a sobrinha. “Venho me preparando emocionalmente. Precisamos reviver isso novamente para que a gente consiga a justiça”, contou.