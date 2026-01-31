Cleber Rosa foi levado para Caldas Novas na tarde desta sexta-feira (30) (Diomício Gomes e Fábio Lima/O Popular)\nUma nova perícia foi feita em Caldas Novas, no Sul goiano, nos locais onde possivelmente a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi morta por Cleber Rosa de Oliveira, de 49, síndico do condomínio onde ela morava e administrava apartamentos de aluguéis da família. Conforme o delegado André Luiz Barbosa, responsável pelo caso, disparos de arma de fogo foram feitos durante a simulação.\nA ideia é verificar se o depoimento que ele deu é plausível por meio de comprovação através de perícias técnico científicas. Esclarecer e querer tranquilizar a todos que serão feitos disparos de arma de fogo. Ressalto, a dinâmica do crime, e como tudo isso aconteceu, não vai ser trazido agora por esse comunicado. A ideia da Polícia Civil é concluir essa investigação e trazer à imprensa com toda a dinâmica elucidada”, explicou o delegado em entrevista à TV Anhanguera.