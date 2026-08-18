-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nA investigação sobre o desaparecimento do marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, passou a contar com o trabalho do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a atuação da delegacia especializada pretende agregar recursos e reforçar a apuração dos fatos. A corporação destacou que a entrada do GIH não significa que houve crime, e Jefferson segue como pessoa desaparecida.\nA novidade ocorre após novas etapas de buscas realizadas no último fim de semana em uma extensa área de mata próxima ao local onde ocorreu o acidente de trânsito. A operação integrada mobilizou a Polícia Civil, a Polícia Militar (PM), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Corpo de Bombeiros, com o apoio de cães farejadores e drones. Apesar dos esforços, nenhum vestígio do marceneiro foi encontrado na região.