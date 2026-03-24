À esquerda, Lucélia Rodrigues no cativeiro. À direita, ela nos dias de hoje, aos 30 anos (Reprodução/Instagram de Lucélia Rodrigues)\nLucélia Rodrigues da Silva, que foi torturada pela mãe adotiva na infância, compartilhou recentemente como superou o sofrimento vivido no cativeiro em Goiânia. Hoje, com 30 anos, a missionária celebrou a liberdade e agradeceu a Deus por todas as suas conquistas. "[Ele] transformou toda a minha dor em um testemunho que hoje alcança milhares de vidas", afirmou em uma postagem nas redes sociais.\nLucélia também revelou que fez uma oração com muita fé e foi ouvida por Jesus. Ela salientou ainda que Deus curou suas feridas e restaurou sua dignidade. "Eu não imaginava que um dia estaria de pé, curada, pregando o evangelho, sorrindo, com uma família linda e vivendo os sonhos de Deus", expressou.