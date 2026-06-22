Pedro Lucas dos Santos, de 9 anos, está desaparecido há 1 ano e ninguém sabe se ele está vivo ou morto (Divulgação/Polícia Civil)\nApós mais de dois anos do desaparecimento de Pedro Lucas Silva Santos, na época com 9 anos, o advogado do padrasto disse que a família precisou se mudar de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, por causa de ameaças. Morando em outra cidade, a mãe do menino e o companheiro José Domingos Silva Santos continuam sendo monitorados pelas autoridades, segundo o defensor.\nEles se mudaram de Rio Verde por conta da situação que se envolveu aqui. Algumas pessoas ameaçaram eles na igreja, no transporte público. Eles decidiram por mudar, [...] mas continuam sendo vigiados e monitorados pela polícia. [Os policiais] sabem onde estão, sabem o que fazem da vida, e eles [casal] seguiram o caminho, seguiram a vida e esperam que um dia a polícia possa desvendar essa situação”, explicou o advogado Felipe Vilela à repórter do g1, Letícia Fiuza.