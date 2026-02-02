A família do adolescente de 16 anos que está em coma desde o dia 23 de janeiro após ser agredido em uma briga com o piloto Pedro Turra, de 19 anos, afirma que não recebeu apoio do piloto ou de sua família. A briga teria começado após uma discussão por conta de um chiclete, em Vicente Pires, no Distrito Federal (DF).\nO POPULAR tentou contato com a defesa de Pedro Turra nesta segunda-feira, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.\nNas redes sociais, o tio da vítima, Flavio Fleury, afirmou que nunca houve contato ou oferta de apoio por parte do piloto ou de seus representantes.Ele ainda criticou as declarações públicas da defesa.\nEm qual momento vocês procuraram? Em que momento vocês [nos] procuraram? Em que momento vocês demonstraram algum sentimento? Me fala, em nenhum momento, entendeu?”, disse o tio.