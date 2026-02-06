O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus do piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, que está preso sob suspeita de espancar adolescente de 16 anos e deixá-lo em coma. A informação foi noticiada pela TV Globo e confirmada pela reportagem.\nO pedido foi indeferido por conta de outra solicitação, feita ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que ainda foi não analisada, informou o STJ. O ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, foi o responsável pela decisão.\n"O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o habeas corpus sob o entendimento de que, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ainda não finalizou a análise do habeas corpus impetrado naquele tribunal, seria incabível que o STJ julgasse o caso neste momento, salvo se houvesse a constatação de situação de flagrante ilegalidade do decreto de prisão preventiva - o que, segundo o presidente do STJ, não ficou demonstrado nos autos", afirmou o STJ, em nota enviada à reportagem.