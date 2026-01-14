O açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier à esquerda. Radialista Valério Luiz à direita (Reprodução / TV Anhanguera)\nO açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier, de 41 anos, um dos condenados por matar o radialista Valério Luiz, em Goiânia, foi preso em Portugal. A Polícia Judiciária do país europeu informou que ele foi detido na cidade das Caldas da Rainha, “no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, pelo crime de homicídio qualificado”.\nAo POPULAR, a defesa do açougueiro, o advogado Rogério Rodrigues de Paula, disse que ele estava regular no país e que a prisão foi confirmada pela esposa. Segundo o advogado, Marcus passou pela audiência na corte e deve ser extraditado para o Brasil no prazo entre 30 e 60 dias. Acrescentou que está com recurso para anulação das provas dos autos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deve ser julgado em até três meses.