O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (17) que há 46 casos confirmados de intoxicações por metanol após consumo de bebida alcoólica no país, além de 87 em investigação. Outras 528 notificações foram descartadas.
Na atualização anterior da pasta, feita na quarta-feira (15), eram 41 os casos confirmados. Os novos dados mantêm oito mortes confirmadas, sendo seis em São Paulo e duas em Pernambuco.
Outras oito mortes seguem em investigação em São Paulo (2 registros), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (1) e Paraná (1). Já foram descartadas 26 notificações de óbitos.