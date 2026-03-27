O total de casos de chikungunya confirmados em Goiás nos primeiros três meses deste ano já é o dobro do número de todo o ano de 2025. Além disso, o Estado tem registrado uma série histórica de casos notificados pior do que em 2024, ano com a maior quantidade de casos confirmados da doença viral. Neste ano, até o momento, já são 4.477 ocorrências, com maior concentração em Caldas Novas, que também teve o primeiro óbito confirmado em 2026. No ano passado, foram 3.510 notificações e 2.130 confirmações.\nOs dados integram o painel de monitoramento de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), com casos até a 11ª semana epidemiológica, ou seja, até o dia 21 de março. E, conforme os números, além de ter registrado o dobro em relação a 2025, o Estado também teve a pior série histórica dentre as 11 primeiras semanas. Em relação ao mesmo período de 2024 – quando foram notificados 14.484 casos, dos quais 10.559 confirmados –, estas primeiras semanas já apontam para um aumento de 10,7% no total de notificações. Neste ano, os dados revelam um acumulo de 6.667 comunicados – entre os 6.694 já registrados –, enquanto há dois anos, eram 6.020.