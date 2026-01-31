Os registros de casos de dengue em Goiás começaram a aumentar nas duas primeiras semanas deste ano, com maior concentração na região Centro-Sul do Estado. Entre a última semana epidemiológica de 2025 e a primeira de 2026, o número de notificações saltou de 1,6 mil para 2,7 mil, um aumento de 65,9%. Ao todo, oito municípios estão em situação de emergência. O Estado já contabiliza 12 óbitos em investigação, sendo metade deles em Goiânia.\nO número de registros nas duas primeiras semanas epidemiológicas de 2026, que soma 5,5 mil casos, é semelhante ao observado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 5,6 mil. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Conforme o InfoDengue, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a incidência cumulativa de casos no Estado neste ano deve ser semelhante à do ano passado. Entretanto, a incidência prevista para 2025-2026 é superior à incidência acumulada média observada no período entre 2019 e 2023.