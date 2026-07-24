Goiás registrou aumento de 22,1% nos casos de racismo entre 2024 e 2025. O número de registros passou de 770 para 940, variação superior à observada no Brasil, onde as ocorrências cresceram 13,5%, de 27.082 para 30.743. Os casos de injúria racial também aumentaram no Estado, passando de 642 para 671 registros, alta de 4,5%. No cenário nacional, o crescimento foi de 9,7%, com os registros subindo de 19.551 para 21.443. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, divulgado nesta quinta-feira (23).\nApesar do aumento nos registros, Goiás manteve, em 2025, taxas de injúria racial e de racismo inferiores às nacionais. No Estado, a taxa de injúria racial foi de 9 casos por 100 mil habitantes, enquanto a média brasileira alcançou 11,2. Nos casos de racismo, Goiás registrou 12,7 ocorrências por 100 mil habitantes, ante 15,7 no País. Em relação a 2024, porém, as duas taxas estaduais cresceram: a de injúria racial passou de 8,7 para 9, e a de racismo, de 10,5 para 12,7.