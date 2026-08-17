Mesmo sem nenhum caso de sarampo confirmado em Goiás neste ano, as autoridades sanitárias do Estado mostra preocupação com o recente surto da doença no Estado de São Paulo. Com 24 casos no Brasil – 23 pessoas em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro –, o número de infectados já ultrapassou a metade dos casos totais de 2025 (38 casos) e é quase o quíntuplo de 2024 (5 casos). Em 2023, o Brasil não registrou nenhum caso.\nUma das várias doenças virais que podem ser prevenidas com vacina, o sarampo é muito mais contagioso do que praticamente todas as outras. Mais grave do que isso: a enfermidade pode ser letal, como explicam professores e especialistas em imunologia e epidemiologia.\nCom o intuito de buscar proteger a população da possibilidade de um surto da doença, Goiás aderiu a Campanha Nacional de Multivacinação 2026, do Ministério da Saúde, que começou no início deste mês e vai até 1° de setembro. Dados contabilizados até o 9 de agosto revelam cobertura de 86,19% para a primeira dose da vacina e 66,91% para a segunda, de acordo com a superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da a Secretária Estadual de Saúde (SES-GO), Cristina Laval. O valor, portanto, ainda não alcançou os 95% estabelecidos pelo Ministério da Saúde.