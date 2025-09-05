Em Pilar de Goiás o espetáculo, com 130 anos de tradição, será no Estádio Municipal Homero Macedo Gomes no sábado (6) e domingo (7) (Divulgação/Secult)\nNeste fim de semana as cidades de Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal e Pilar de Goiás, no centro goiano, realizam as Cavalhadas, festejo tradicional do estado. De acordo com o Governo de Goiás, as apresentações da batalha entre mouros e cristãos percorrem gerações e estão na identidade cultural dos municípios, atraindo vários turistas. Antes do desfile, os cavalheiros participaram da missa de benção nesta quinta-feira (4).\nA primeira encenação, de acordo com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), acontece nesta sexta-feira (5), sábado (6) e domingo (7) em Corumbá de Goiás e terá a apresentação da tradicional Corporação Musical 13 de Maio. O espetáculo será no Campo das Cavalhadas Rei Hastimphilo ao ar livre, fechando o calendário de eventos de Nossa Senhora da Pena de França, que completa 180 anos de história.