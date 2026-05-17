-VÍDEO: Cavalo é avaliado em R$ 88 milhões após venda milionária em leilão de Goiás (1.3411200)\nO cavalo Inferno Sixty Six se tornou um dos animais mais valiosos do mercado de elite da raça Quarto de Milha após ter 50% de sua propriedade comercializada por R$ 44 milhões durante o leilão JBJ Ranch & Família Quartista Weekend, realizado em Nazário, na região oeste de Goiás. Com a negociação, o alazão passou a ser avaliado em R$ 88 milhões.\nAs informações foram divulgadas pela JBJ Ranch, organizadora do evento. Segundo publicação feita no perfil oficial do leilão, a aquisição foi realizada pelo Haras Frange e pela própria JBJ Ranch, em 55 parcelas de R$ 800 mil.\nO martelo bateu forte no maior leilão Quarto de Milha do mundo”, publicou a organização nas redes sociais ao anunciar o negócio milionário.