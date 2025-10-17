Égua atropelada (1.3325255)\nUm cavalo tentou "reanimar" uma égua que morreu após ser atropelada por uma moto no Jardim Curitiba II, em Goiânia. A cena foi gravada por moradores do bairro e comoveu as redes sociais. Segundo os bombeiros, o motociclista quebrou o braço e foi encaminhado ao hospital (assista ao vídeo acima).\nO acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (16) na Avenida JC-14. As imagens mostram o cavalo tocando no corpo da égua, caída ao chão. De acordo com Anna Costa, que mora na região, o cavalo era filho da égua. "Foi uma das piores coisas que eu já presenciei na vida. Gerou muita comoção com as pessoas que estavam próximas", revelou.\nTambém é possível ver várias pessoas em volta dos animais, incluindo o motociclista envolvido no acidente. Conforme os bombeiros, o condutor estava acordado e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital. O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização deste texto.