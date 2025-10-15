Nove cavalos morreram por suspeita de intoxicação, em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nNove cavalos morreram dos quase 30 animais que passaram mal com suspeita de intoxicação com feno no Instituto Camilla Costa, em Goiânia. O local promove equoterapia de forma gratuita para crianças, adolescentes e idosos com diferentes condições de saúde. A nova morte foi confirmada nesta quarta-feira (15). A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) disse que há indícios de presença de mofo no feno.\nO fornecedor do feno usado no instituto Sandro Batista Andrade disse à TV Anhanguera que há 25 anos distribui o insumo e nunca houve relatos de mortes de animais. Informou também que está à disposição das autoridades, caso fique confirmado que houve contaminação por causa do seu produto.\nConforme os nomes divulgados nas redes sociais do instituto, os cavalos mortos são: Isa, Zorreiro, Babaloo, Fênix, Galega, Chico, Tronxinha, Man Olena e Boneca. Os animais começaram a ter sintomas ainda na sexta-feira (10).