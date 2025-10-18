O tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), Carlos Alfama, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), trocaram farpas nas redes sociais nesta sexta-feira (17), após o militar publicar um vídeo em que critica a atuação do delegado. À frente do Comando de Operações de Divisas (COD) até abril de 2024, Raiado foi retirado do comando logo depois de policiais da especializada serem filmados matando dois homens no Setor Jaó. O inquérito do caso foi comandado por Alfama e resultou na prisão de seis militares à época. O vídeo publicado na tarde desta sexta por Raiado, que conta com mais de cinco minutos de duração, inicia-se com Alfama reagindo a uma fala do promotor de Justiça Danni Sales, de Bela Vista de Goiás, em uma audiência que trata sobre a prisão de Jonas Alves de Sousa, de 28 anos, acusado de matar a namorada Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47, no município da região metropolitana de Goiânia no último dia 11. Na gravação, o promotor reclama da soltura do suspeito, que foi preso dois dias depois do feminicídio por policiais militares. Após ser detido e levado à Central de Flagrantes de Aparecida, onde prestou depoimento, Jonas foi solto por já ter passado o tempo do flagrante — 24 horas —, e por não haver, até então, um mandado de prisão preventiva em seu nome. Também atuando como professor de Direito Penal e Processual Penal para concursos públicos, Alfama criticou a fala do promotor, em vídeo publicado em sua própria rede social, alegando que não era possível manter a prisão do homem por já ter cessado o tempo de flagrante. Reagindo à posição do delegado, Raiado teceu duras críticas ao delegado. “Tem policial que nunca sentiu o gosto de pólvora na boca. Ele nunca entrou numa casa totalmente destruída pelo crime, famílias devastadas. Ele nunca ouviu o grito de uma mãe pedindo ajuda, mas vive de falar do direito do marginal. Ele basicamente é um defensor voraz das garantias do ladrão. Tem policial que nunca puxou um plantão que não fosse para estudar, para dar uma aula no cursinho. Nunca olhou nos olhos de um criminoso como policial, mas sim com pena, e adora falar de técnica, procedimento, forma da lei. Busca sempre ‘Alfama’, opa, a fama, de qualquer jeito, mesmo que para isso tenha que prender Jesus e soltar Pilatos”.Raiado acrescentou ainda um trecho de um interrogatório de um tenente investigado por homicídio, conduzido pelo delegado, em que cita que “quando um criminoso brutal comete um feminicídio, eles se escondem atrás das formalidades, falam bonito, da flagrância cessada, de respeito ao processo”. “Mas do outro lado, quando o policial está do outro lado da mesa, na frente dele, só os dois, aí o tom muda completamente. (...) É desconfiança, ironia, tentativa de demonizar, desmoralizar, expor o policial”, disse. Logo após a publicação do vídeo nas redes sociais do tenente-coronel, Alfama reagiu em outra gravação divulgada em seu perfil. “Apesar do meu respeito pela instituição Polícia Militar, como o coronel veio postar ataque pessoal a mim, a minha resposta também vai ser pessoal a ele (...) Você é um personagem. Você vem me falar que eu não sei o que é a realidade e que eu nunca dei uma cadeia. Você está de brincadeira? Eu estou há quatro anos numa delegacia de homicídios. Foram mais de uma centena de homicidas presos. Enquanto isso você pedindo licença para ser segurança de candidato político. Inclusive, a sua competência é tão grande que o candidato que você estava fazendo segurança (Pablo Marçal) levou cadeirada do Datena. Nem como segurança você conseguiu fazer o seu trabalho adequadamente”, retrucou.Alfama respondeu ainda às críticas feitas em relação ao interrogatório e questiona se o tenente-coronel recebeu promoções por ato de bravura após supostos confrontos. “No seu vídeo com ataques pessoais contra mim, o senhor postou trechos de interrogatórios que eu conduzia como delegado de polícia, em que policiais militares eram investigados. E aí, te pergunto coronel: o incômodo do senhor é por eu ter prendido policiais militares do seu batalhão que foram filmados forjando mortes por intervenção policial? (...) É vergonha um delegado e um coronel batendo boca em rede social. Acontece que eu não vou engolir ataque pessoal da sua blogueiragem aqui. Essa não é a primeira vez que o senhor vem de blogueiragem atacar delegado de polícia”.Ao falar sobre a prisão dos militares, Alfama relembrou o caso de agentes do COD que, em abril de 2024, foram filmados atirando contra dois homens desarmados durante uma abordagem no Setor Jaó. Durante a investigação, a PC-GO e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) identificaram que uma das vítimas prestava serviços ilegais para policiais da especializada e, por isso, foi morto junto com um terceiro. Seis foram indiciados pela DIH e pela Corregedoria da PM-GO. O Judiciário definiu que três deles, autores dos tiros, irão a júri popular. Diante da repercussão, Raiado foi afastado do comando do COD.