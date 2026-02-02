Corretora Daiane Alves foi vista por último por uma câmera do elevador do prédio, enquanto ainda fazia gravação pelo celular. Síndico Cleber Rosa foi preso e confessou o crime (Arquivo pessoal / Nilse Alves | Wildes Barbosa / O Popular)\nFoi encontrado o celular da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, assassinada pelo síndico do prédio onde morava, em Caldas Novas, de acordo com a Polícia Civil (PC). O aparelho estava no esgoto do condomínio, segundo o advogado da família da vítima, Plínio César Cunha. O objeto é uma peça fundamental para a elucidação do crime, uma vez que ela estava filmando todo o trajeto até chegar no subsolo do prédio, conforme a PC.\nAo POPULAR, a defesa de Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, disse que "a defesa técnica não teve acesso ao resultado da perícia necroscópica, que ainda não foi juntada aos autos do inquérito policial". Reiteirou que seu cliente está colaborando com a investigação, sobretudo no esclarecimento da dinâmica dos fatos" (veja a nota abaixo).