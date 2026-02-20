-daiane_alves_prédio.mp4 (1.3376163)\nO celular da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, assassinada em um condomínio de Caldas Novas, no sul de Goiás, foi recuperado pela Polícia Civil depois de 41 dias dentro de uma caixa de esgoto do prédio. Segundo o delegado André Barbosa, o aparelho foi descartado pelo síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, que, ao ser preso, indicou o local. Nele, aparece o momento em que a vítima é atacada pelas costas (veja vídeo acima).\nEle (síndico) identificou o local onde teria descartado esse telefone, que era uma caixa de esgoto, no qual esse telefone ficou 41 dias lá. Conseguimos recuperar [...] e está ali, aquele é o vídeo dos últimos momentos de vida da Daiane”, apontou o investigador durante coletiva de imprensa, na quinta-feira (19).\nA defesa de Cleber, representada pelo advogado Felipe de Alencar, afirmou que não se posicionará sobre a investigação policial do crime. "A defesa técnica comentará as circunstâncias do caso exclusivamente pela via judicial, sobretudo porque os procedimentos até então correlacionados à investigação tramitam em segredo de justiça", cita trecho da nota (veja íntegra ao final desta reportagem).