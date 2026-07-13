-VÍDEO: Celular explode e fere adolescente de 17 anos em Porangatu (1.3432615)\nUm adolescente de 17 anos ficou com o dedo queimado após o celular explodir dentro de casa, em Porangatu, no norte de Goiás, no último sábado (11). Em entrevista ao POPULAR, a mãe do jovem, a dentista Ana Carla Neves, o aparelho começou a soltar fumaça enquanto estava no colo de Murilo Neves, que jogava no computador.\nQuando ele viu a fumaça subindo, ele jogou o celular no sofá. Aí, quando o celular explodiu, ele começou a queimar o sofá e ele foi pegar para tirar. Foi nessa hora que ele queimou o dedo”, contou Ana Carla à reportagem.\nDe acordo com a mãe, o ferimento foi apenas no dedo e o adolescente não precisou ser levado ao hospital. O fogo no sofá cessou após o celular ser retirado do local. Ela publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o aparelho destruído e as marcas deixadas pela explosão no móvel como forma de alertar outras pessoas.