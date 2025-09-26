-Alerta de desastre no celular (1.3317181)\nOs celulares de moradores de cidades em Goiás receberão mensagem de teste de desastre de grande perigo. O alerta será enviado pela Defesa Civil nos aparelhos no próximo sábado (27), a partir das 15h (veja vídeo acima). Como antecipou O POPULAR, a população receberá mensagens e sirenes demostrativas de riscos.\nNeste teste, a mensagem de simulação de um perigo será direcionado para quem estiver em Goiânia, Itumbiara (sul de Goiás), Formosa (Entorno do Distrito Federal) e Cidade de Goiás (noroeste goiano).\nA tecnologia foi desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações, pelo Ministério das Comunicações e pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O alerta teste também será emitido para municípios de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, neste primeiro momento. Segundo o governo, pessoas de cidades vizinhas poderão receber o alerta.