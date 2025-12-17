À esquerda, a Praça João Rita Dias, onde antes era o Cemitério Velho. À direita, o Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários (Fábio Lima/O Popular e Wildes Barbosa/O Popular)\nOs restos mortais do "Cemitério Velho", que é mais antigo do que Goiânia, foram transferidos do local antes da área se tornar a Praça João Rita Dias. Segundo o antropólogo Jorge Cordeiro, a transferência foi feita para o Cemitério Santana, na década de 1940.\nA informação também aparece em um artigo da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O texto diz que a inauguração do Santana ocorreu com a "transferência dos restos mortais do desativado cemitério que se localizava na praça João Rita Dias no bairro de Campinas".\nConheça o cemitério que é mais antigo do que Goiânia e onde hoje é uma praça\nGrupo viaja mais de 30 horas para visitar túmulo de Cristiano Araújo, em Goiânia