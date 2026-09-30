-Vídeo (1.3462129)\nDois dos cemitérios mais tradicionais de Goiânia, ambos municipais enfrentam problemas de segurança pública: o Cemitério Parque, no Setor Gentil Meirelles, e o Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários. Além das reclamações da falta de manutenção e cuidado por parte do poder público, trabalhadores das próprias unidades alegam falha na segurança tanto durante o dia como à noite.\nO assunto voltou à tona após o assassinato de um jovem, de 27 anos, no Cemitério Parque neste final de semana. O local, inclusive, passou por reformas no ano de 2025, onde houve intervenção em grande parte dos muros, calçadas e meios-fios, mas sem nenhuma iniciativa direta que visasse o reforço de segurança.\nConsiderado o maior cemitério da capital, o Parque é constantemente lembrado por causa da depredação de túmulos. Também há relatos de visitas recorrentes de usuários de drogas, que aproveitam o ambiente para seu vício. Há alguns anos, o local também estava virando notícia por ossos à mostra devido ao estado precário de túmulos.