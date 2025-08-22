-Vídeo maior (1.3303405)\nUm menino teve apenas ferimentos no nariz após ter sido atropelado por um carro que estava saindo da garagem em um condomínio de casas em Goiânia. A cena foi registrada por uma câmera de segurança.\nConforme as imagens, é possível ver quando a criança sai de casa brincando com uma bola e, ao ver o carro saindo de ré, corre em sua direção (assista acima).\nAo POPULAR, a motorista que dirigia o veículo informou que, após o incidente, a criança foi socorrida e levada ao hospital com apenas um sangramento no nariz. A família não quis se pronunciar sobre o caso. A reportagem pediu um posicionamento para o condomínio, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nMotorista de BMW é suspeito de atropelar catador com deficiência e fugir sem prestar socorro, diz polícia civil