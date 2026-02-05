Seis anos após ser criado, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG) deve ganhar uma sede no câmpus Samambaia, em Goiânia. O projeto com custo estimado de R$ 2,8 milhões, pago com recurso do próprio centro e da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Funape), deve ser inaugurado em um prazo de 180 dias, ou seja, de seis meses. Entre as novidades, está a implementação de uma central de processamento de dados (data center) para reunir os supercomputadores da instituição.\nInaugurado no fim de 2019 em parceria do governo estadual com a universidade, o Ceia/UFG ainda não contava com sede própria e funcionava de forma compartilhada no Instituto de Informática da UFG e no Hub Goiás, ligado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Contudo, com a expansão do mesmo nos últimos anos, somando mais de 200 projetos concluídos e outros 77 em andamento, foi lançada a obra nesta terça-feira (3), durante cerimônia na universidade para lançamento da pedra fundamental – semelhante a uma placa de obra.