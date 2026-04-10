Goiânia registrou, nesta semana, ao menos quatro mortes violentas de pessoas em situação de vulnerabilidade na região central. Os dois casos mais recentes ocorreram nesta quinta-feira (9) e foram registrados a menos de um quilômetro de distância entre si. No início da manhã, uma mulher em situação de rua morreu carbonizada após um incêndio em um banheiro do Mercado Aberto, na Avenida Paranaíba. Horas antes, um homem em situação de rua foi morto a tiros no cruzamento da Avenida Independência com a Rua 68. Dois homens foram presos, suspeitos de serem os autores deste último.\nA primeira morte desta quinta ocorreu por volta das 2h05, e imagens de uma câmera de segurança de um condomínio próximo registraram o momento em que ele caiu no chão. Com o apoio da plataforma de inteligência artificial IA Contra o Crime, utilizada pelas forças de segurança pública de Goiás e que integra diferentes bases de dados, foi possível identificar o veículo usado na ação. A partir dessa informação, foi possível localizar os suspeitos do homicídio e apreender o carro e a arma utilizada no crime.