O Centro de Pesquisa Cendi está na última fase do estudo com três medicamentos voltados ao tratamento de diabetes e obesidade e à prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 1. O primeiro se assemelha às canetas emagrecedoras, mas com a diferença de que a aplicação, ao invés de semanal, é mensal. Hoje, 12 pacientes participam da pesquisa, mas o laboratório tem a expectativa de conseguir mais voluntários até o término da etapa, prevista para o fim de 2026. Os remédios devem chegar ao mercado em 2029.\nOs medicamentos ainda não têm nome porque estão em fase de testes. O médico responsável pela pesquisa em Goiás é o endocrinologista Nelson Rassi. Ele afirma que tudo ainda é muito confidencial, mas explica como vão funcionar. O primeiro remédio é voltado para perda de peso, controle do diabetes e cardioproteção, além da proteção cerebral e do sistema arterial periférico. “Ele será utilizado principalmente em pessoas que já tiveram enfarte do miocárdio, AVC (acidente vascular cerebral), ou pessoas que já tiveram problemas na circulação das pernas, que já sofreram amputação, por exemplo”, disse.