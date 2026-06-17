-residencial_goianesia_ruas.mp4 (1.3422990)\nA geografia de Goianésia, na Região Central de Goiás e localizada no entorno do Vale do São Patrício, tem chamado a atenção pelo nome de suas avenidas e ruas, que remetem diretamente a municípios vizinhos e até de outros estados. O Residencial Granville, em particular, destaca-se pela criatividade na nomenclatura de suas vias. O loteamento homenageia diversas cidades, incluindo os vizinhos históricos Ceres, Rialma e Itapaci. Em uma recente gravação que circula nas redes sociais, o setor chamou a atenção por listar uma ampla variedade de referências geográficas, que vão de Rubiataba, Nerópolis, Jaraguá, Uruaçu e Porangatu até cidades de outras regiões, como Petrolina.\nAo POPULAR, o jornalista Sérgio Coutto destacou que a cidade possui outras particularidades na nomenclatura de suas avenidas, as quais têm chamado a atenção de quem circula pelo município.