Maria Gabriela morreu em outubro de 1987 (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma mulher alegre, extrovertida e trabalhadora, Maria Gabriela Ferreira, uma das vítimas da contaminação pelo césio-137, considerado o maior acidente radiológico da história (fora de uma usina nuclear), teve uma atitude decisiva que impediu que o material radioativo se espalhasse ainda mais e a tragédia não ganhasse proporções maiores em setembro de 1987, em Goiânia. Ela era esposa de Devair Alves Ferreira, dono de um ferro-velho que comprou parte do equipamento com a substância radioativa. Após terem contato com a peça, o casal e outros membros da família começaram a passar mal. Desconfiada, Maria Gabriela e um funcionário pegaram o material e, de ônibus, levaram até a Vigilância Sanitária, contou Odesson Alves Ferreira, irmão de Devair, ao POPULAR.