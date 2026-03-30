Relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica revelam que decisões políticas, e não técnicas, adiaram a definição do local; depósitos em Abadia de Goiás abrigam hoje 6.000 toneladas de rejeitos do césio-137 (Divulgação/CNEN)\nHá quase quarenta anos, os rejeitos radioativos do césio-137 oriundos do maior acidente radiológico da história do Brasil estão acomodados no Depósito Definitivo de Rejeitos Radioativos de Abadia de Goiás. Porém, a escolha do local enfrentou uma oposição pública à permanência dos rejeitos em Goiânia, ou mesmo no Estado de Goiás.\nO POPULAR teve acesso a um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no qual é dito que não havia dificuldade técnica para a construção de um local de armazenamento dos rejeitos. No entanto, a escolha de um local foi adiada por considerações políticas.