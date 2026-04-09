Livro traz a persptiva das vítimas, como a de Dona Lourdes das Neves Ferreira, mãe da menina Leide das Neves (Douglas Oliveira)\nQuase quatro décadas após o acidente com o césio-137, em Goiânia, o interesse por um dos episódios mais marcantes da história do Brasil volta a crescer. É o caso do livro ‘Sobreviventes do Césio’, da jornalista Carla Lacerda, lançado em 2007 e construído a partir de entrevistas realizadas no ano em que a tragédia completou 20 anos, reunindo relatos pouco conhecidos sob a perspectiva das vítimas.\nEm meio a essa retomada, a obra, publicada pela ditora Contato Comunicação, alcançou, em março, o primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon, na categoria de jornalismo, posição que, segundo a autora, foi mantida por 15 dias. Para Carla, o protagonismo dos sobreviventes é o principal diferencial do trabalho. “Tudo o que está relatado ali, é real”, destacou.