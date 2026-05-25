Oficiais da reserva que atuaram no acidente do Césio-137, em Goiânia, foram promovidos por ato de bravura pelo Comando-Geral da Polícia Militar. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25). Como relembrou reportagem do POPULAR, ao longo de uma década, 450 policiais militares envolvidos no acidente radiológico foram promovidos, alguns deles ligados a União dos Militares de Goiás (Unimil). No entanto, a maioria deles obtiveram o direito após decisões judiciais.\nA Polícia Militar de Goiás (PM-GO), por meio de nota, confirmou que os casos publicados no DOE são referentes ao cumprimento de decisões judiciais.\n"A apreciação do mérito das condutas, bem como a produção e análise do conjunto probatório, foram realizadas no âmbito judicial, cabendo ao Estado de Goiás o devido cumprimento das decisões proferidas", cita trecho da nota (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).